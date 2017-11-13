«Задушил, отчленил голову и сжег». В Екатеринбурге вынесен приговор убийце начальника уголовного розыска

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу об убийстве из ревности начальника уголовного розыска города Артемовского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых оказался местный житель Владимир Кошелев. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело было возбуждено после того, как в полицию Екатеринбурга весной 2016 года обратилась женщина с заявлением о розыске своего отца – начальника отдела уголовного розыска ОМВД Артемовского ГО Дмитрия Чечнева.

Следствие установило, что ночью 25 марта 2016 года Кошелев в ходе телефонного разговора со своей знакомой узнал, что в ее квартире спит в состоянии алкогольного опьянения потерпевший. «Действуя из ревности и на почве соперничества за женщину, обвиняемый утром на автомобиле приехал в квартиру к знакомой, где задушил Чечнева с помощью полимерного кабеля», – говорят в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого он перенес труп мужчины в ванную комнату, где отчленил голову и упаковал труп в полимерный пакет. Далее Кошелев вывез на автомобиле труп в лесополосу около поселка Северка и сжег. По приговору суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, суд, рассмотрев гражданский иск, взыскал с подсудимого в пользу трех родственников погибшего по 800 тысяч рублей каждому в качестве возмещения морального вреда, а также расходы на погребение.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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