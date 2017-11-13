В субботу в Екатеринбурге пройдет «Вечер музеев»

В предстоящую субботу, 18 ноября, в честь исторического Дня рождения Екатеринбурга пройдет общегородская акция «Вечер музеев». Около 20 площадок в этот день будут работать почти до полуночи, чтобы занятые обычно горожане смогли посетить выставки. В некоторых музеях готовят специальную программу.

В акции «Вечер музеев» принимают участие ведущие городские площадки: Музей ИЗО, Музей истории Екатеринбурга, Музей природы, «Дом Метенкова», музеи Литературного квартала и так далее. Не везде будет специальная программа, поскольку цель акции – дать возможность работающим и занятым людям сходить в музеи и посмотреть текущие экспозиции.

Но некоторые площадки готовят сюрпризы. Так, в Музее истории Екатеринбурга пройдет финал конкурса детских рисунков, посвященного истории районов города, презентация проекта музея «Первая настольная игра о городе» и читка пьесы поэта и драматурга Константина Скворцова. Также прочитают лекцию о монетах и банкнотах от коллекционеров. Вход в большинство музеев будет бесплатным.

Основная программа появится на сайте акции сегодня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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