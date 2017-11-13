Мэрия запретит парковку на участке улицы Тверитина

Администрация Екатеринбурга расширяет список центральных улиц, где запрещена парковка транспортных средств. Как сообщает пресс-служба мэрии, с первой декады ограничение будет установлено на участке от улицы Тверитина от дома № 12а до улицы Чапаева. Здесь появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Запрет вводится в связи со сложностью проезда, пояснили в мэрии.

Ранее парковка автомобилей была запрещена на улице Бориса Ельцина со стороны гостиницы «Хаятт», на улице Стачек от улицы Корепина до Фронтовых Бригад, на Объездной дороге от Вильгельма де Геннина до Амундсена, а также на улице Софьи Перовской. Не так давно был введен запрет на остановку возле НИИ травматологии в переулке Банковском, что вызвало возмущение автомобилистов. Водители говорят, что с увеличением числа запрещающих знаков на центральных улицах в самом центре города стало негде ставить машину.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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