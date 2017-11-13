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  2. 13 Ноябрь 2017

На две министерские должности в свердловском правительстве претендуют 6 кандидатов. Среди них есть безработный

На две министерские должности в свердловском правительстве претендуют 6 кандидатов. Среди них есть безработный

В правительстве Свердловской области подведены итоги первого этапа конкурса на должности министра экономики и министра инвестиций Свердловской области. Тестирование на знание законодательства прошли 6 кандидатов из 38, подававших заявки.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, профессиональная занятость кандидатов, успешно сдавших первый экзамен, связана с высшим образованием, государственным и муниципальным управлением и банковской сферой. Один из соискателей официально является безработным. Двое претендентов поборются за кресло министра экономики и территориального развития, четверо – за пост руководителя министерства инвестиций и развития.

15 ноября кандидаты должны представить экспертной комиссии презентации и защиту концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики. Оценивать работы будет представители научных, образовательных организаций, отраслевых союзов.

В итоге из 6 кандидатов должны остаться двое, которых ждет собеседование с губернатором Евгением Куйвашевым.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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