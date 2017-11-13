Бывшего директора УПЗ приговорили к условному сроку за многомиллионную растрату

Сысертский районный суд вынес приговор бывшему директору ОАО «Уральский приборостроительный завод» Владимиру Годлевскому, который обвинялся в растрате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», резонансное дело начали рассматривать в суде еще весной 2016 года. Часто заседания откладывались из-за болезни обвиняемого, кроме того, по ходатайству стороны защиты была назначена судебно-психиатрическая экспертиза подсудимого. Наблюдатели высказывали мнение, что таким образом адвокаты Годлевского старались затянуть процесс. Экспертиза показала, что бывший директор УПЗ полностью вменяем, может отдавать отчет своим действиям, а также нести уголовную ответственность.

«По результатам судебного разбирательства суд назначил Годлевскому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Суд прекратил уголовное преследование по двум эпизодам из четырех в связи с истечением срока давности. Также при вынесении приговора был учтен преклонный возраст обвиняемого (Годлевскому 71 год)», – сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры.

Вместе с тем, суд частично удовлетворил гражданские иски УПЗ к Годлевскому, с осужденного будет взыскано 43 миллиона рублей. С этой целью в настоящее время арестована недвижимость Годлевского в Екатеринбурге и Москве. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами, добавляют в надзорном ведомстве.

Годлевский, являющийся соратником Эдуарда Росселя, обвинялся по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере». По версии следствия, работая с августа 2004 по май 2009 гг. гендиректором УПЗ Годлевский растратил вверенное ему имущество путем отчуждения в подконтрольные ему организации на общую сумму более 150 млн рублей, чем причинил ущерб заводу в особо крупном размере. По предъявленному обвинению бывшему гендиректору грозило лишение свободы на срок до 10 лет. Сторона защиты настаивала на невиновности Годлевского и заявляла о возможном участии в незаконных сделках финансового директора УПЗ Георгия Васильева.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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