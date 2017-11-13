Трое тавдинцев пытались украсть железнодорожный мост

В Тавде трое мужчин попытались украсть мост. За таким занятием их застали сотрудники ГУФСИН.

Троих безработных мужчин 1975, 1983 и 1984 годов рождения будут судить за попытку кражи. Ранее судимые за имущественные преступления предприимчивые тавдинцы решили сдать на металлолом мост через реку Азанку. Однако разжиться таким образом им не удалось – в момент, когда предприниматели снимали металлические ограждения с моста, их заметили сотрудники ГУФСИН. После чего о преступлении стало известно полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Вся троица свою вину признала.

Тавда, служба информации

Тавда. Другие новости 13.11.17

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