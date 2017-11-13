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  2. 13 Ноябрь 2017

Трое тавдинцев пытались украсть железнодорожный мост

Трое тавдинцев пытались украсть железнодорожный мост

В Тавде трое мужчин попытались украсть мост. За таким занятием их застали сотрудники ГУФСИН.

Троих безработных мужчин 1975, 1983 и 1984 годов рождения будут судить за попытку кражи. Ранее судимые за имущественные преступления предприимчивые тавдинцы решили сдать на металлолом мост через реку Азанку. Однако разжиться таким образом им не удалось – в момент, когда предприниматели снимали металлические ограждения с моста, их заметили сотрудники ГУФСИН. После чего о преступлении стало известно полиции.

Новый День: Трое тавдинцев пытались украсть железнодорожный мост

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Вся троица свою вину признала.

Новый День: Трое тавдинцев пытались украсть железнодорожный мост

Тавда, служба информации

Тавда. Другие новости 13.11.17

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