Суд отправил в колонию двух мужчин, укравших могильные ограждения на кладбище

Сухоложский городской суд вынес приговор двум местным жителям Александру Зайцеву и Максиму Мартышкину, которые цинично украли с территории кладбища могильные ограждения.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, преступление было совершено 5 сентября. Следствие и суд установили, что пьяный Зайцев подговорил товарища похитить бронзовые могильные ограждения на местном кладбище. Ущерб от их похода на погост составил 50 тысяч рублей. Причем злоумышленники украли ограждения на могиле, которую ранее уже осквернял Мартышкин.

Суд назначил Мартышкину наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Зайцеву – 2 года лишения свободы в колонии общего режима. «При вынесении приговора и назначения наказания судом был учтен особый цинизм совершения преступления, неуважение к нормам морали и нравственности», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.11.17

Родители детей, пострадавших в ДТП под Ярославлем, написали погибшему водителю письмо-благодарность (ФОТО). / По факту проведения лотереи в день выборов на Среднем Урале возбудили дело. / Парковка на площади 1905 года закрылась – будут делать ледовый городок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»