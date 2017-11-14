Экс-чиновница заплатила приставам 450 тысяч рублей, чтобы выехать за границу

Бывшая чиновница из Асбеста, осужденная ранее за мошенничество, заплатила приставам 450 тысяч рублей штрафа, чтобы выехать за границу. Как только было наложено ограничение на выезд за пределы России, женщина сразу нашла необходимую сумму.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, женщина ранее занимала высокую должность в одном из госучреждений Асбеста. И была осуждена по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Суд приговорил чиновницу к штрафу в размере 450 тысяч рублей, но погашать его женщина на торопилась.

Деньги «внезапно» нашлись после того, как приставы наложили ограничения на право выезда должника за пределы России. Женщина собралась поехать в другую страну на праздник к своему родственнику. И, прибыв в районный отдел судебных приставов, она оплатила за раз всю сумму задолженности наличными, выложив 90 купюр номиналом 5000 рублей.

В тот же день было вынесено постановление о снятии временного ограничения выезда за пределы РФ, исполнительное производство окончено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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