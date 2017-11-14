Здание закрывшегося Уральского гуманитарного института на Комсомольской переделают под школу

В Екатеринбурге здание на Комсомольской, которое долгие годы занимал Уральский гуманитарный институт, переделают под школу. После закрытия вуза для здания не искали арендаторов. Ремонт начнется в ближайшее время.

Уральский гуманитарный институт в Екатеринбурге был ликвидирован в прошлом учебном году и с сентября уже не принимал студентов. Здание на Комсомольской, 63, планируют передать школе. Об этом сообщил в программе «Открытая студия» на «41 канале» глава департамента Екатеринбурга по управлению муниципальным имуществом Вадим Дударенко.

«Здание в хорошем состоянии, но требует перепланировки и ремонта», – рассказал эксперт.

После ремонта в здание заедет школа № 134.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.11.17

Экс-чиновница заплатила приставам 450 тысяч рублей, чтобы выехать за границу. / Главный парк Екатеринбурга оставят без денег ради «Тур де Шарташ». / Ремонт 1 километра дорог в Екатеринбурге обошелся в 15,6 млн рублей. Шокирующие данные властей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»