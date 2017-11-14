В селе Манчаж семимесячного малыша завалило кирпичами после хлопка газа в печи (ФОТО)

В селе Манчаж Артинского района произошло ЧП, в результате которого чуть не погиб семимесячный малыш. В газовой печи произошел хлопок и часть кирпичной кладки обрушилась в кроватку, где спал мальчик. Ребенка с травмами головы госпитализировали в реанимацию. Полиция и следственный комитет проводят проверку.

Как сообщил официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, ЧП произошло накануне в частном доме на улице Комсомольской в селе Манчаж. Инцидент не носит криминальный характер.

«В тот день женщина, пока супруг был на работе, решила затопить в доме газовую печь. Но при этом, по предварительным данным, не открыла заслонку, из-за чего огонь не загорался, а когда открыла заслонку, не дала выветриться скопившейся газовой смеси, поэтому при повторном поджоге газа и произошел хлопок. Часть обрушившихся кирпичей упали в кроватку, стоявшую недалеко от печи. В ней спал малолетний мальчик по имени Роман 2017 года рождения. Он получил телесные повреждения в области головы и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы, где сейчас ему оказывают необходимую врачебную помощь», – рассказал полковник Горелых.

Сообщение о ЧП поступило в полицию в 16:35 от медицинских работников, которых вызвала мать ребенка. Следственно-оперативная группа территориального ОВД, выезжавшая на место, установила, что семья, в которой случилась беда, является полной, на учете в службе по делам несовершеннолетних не состояла. Муж 1969 года рождения работает водителем на местной агрофирме, а супруга 1975 года рождения находится в отпуске по уходу за ребенком. Кроме пострадавшего грудничка у родителей имеется еще трое детей – 2008, 2009 и 2012 годов рождения.

По данному факту органы внутренних дел и СК проводят проверку, выясняют кто и когда инструктировал собственников жилья о мерах безопасности. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

Фото с места ЧП предоставлено В.Н. Горелых

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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