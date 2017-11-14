Свердловчане назанимали в банках 46 миллиардов: область вошла в топ-3 по объемам кредитования

Свердловская область заняла третье место в рейтинге по объемам кредитования, пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург. В третьем квартале свердловчане взяли почти 300 тысяч кредитов на общую сумму 46 миллиардов рублей. Средняя сумма «наличного» займа – 122 тысячи рублей.

Рейтинг по итогам третьего квартала 2017 года составили аналитики Объединенного кредитного бюро. Всего по итогам трех месяцев банки в России выдали 8,98 миллиона кредитов общим объемом 1,41 трлн руб. В годовом отношении количество кредитов выросло на 8%, при этом объемы кредитования увеличились на 29%.

По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская область, где заемщики взяли 794,48 тысяч кредитов на сумму 235,91 миллиарда рублей. На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская область – 382,32 тысяч кредитов на 83,64 миллиарда рублей. Замыкает тройку Свердловская область – 284,82 тысяч кредитов на 45,94 миллиардов рублей.

Также Свердловская область попала в рейтинг по размеру средней суммы выданного наличными кредита. Лидирует здесь столичный регион – 224 тыс. руб. на человека, на втором месте Санкт-Петербург – 149 тысяч рублей. Свердловская область на третьем месте – 122 тысячи рублей на кредитора.

И, наконец, Свердловская область замыкает тройку регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования (на первых местах вновь Москва и Петербург) – 7,73 тысячи ипотечных кредитов на 13,86 миллиардов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.11.17

Бюджет-2018 приняли в первом чтении: засомневавшись в реальности, но без споров. / В селе Манчаж семимесячного малыша завалило кирпичами после хлопка газа в печи (ФОТО). / Здание закрывшегося Уральского гуманитарного института на Комсомольской переделают под школу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»