Чиновники Екатеринбурга посчитали: через три года средняя зарплата составит 56 тысяч рублей

В департаменте экономики мэрии Екатеринбурга посчитали, что к 2020 году средняя зарплата в городе вырастет до 56 тысяч рублей и выше. При этом, по данным департамента, сегодня средний екатеринбуржец зарабатывает почти 46 тысяч.

Доклад «О прогнозе социально-экономического развития Екатеринбурга» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сегодня представили на заседании городской думы. Начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин сообщил, что в 2017 году средняя зарплата в Екатеринбурге составила 45 596 рублей. Даже с учетом инфляции она выросла на 2%, – отметил чиновник. К концу 2020 года департамент прогнозирует увеличение этого показателя до 56 тысяч рублей.

Также в своем докладе Алексей Прядеин отметил, что население Екатеринбурга стареет: растет количество людей пенсионного возраста – к 2018 году их будет 24% от общего количества населения. Женщины рожают в более позднем возрасте (в Екатеринбурге средний возраст роженицы вырос до 30 лет), заметно падение рождаемости.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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