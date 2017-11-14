российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 ноября 2017, 12:07 мск

Екатеринбург

, , , , , , ,

  1. Екатеринбург
  2. 14 Ноябрь 2017

Чиновники Екатеринбурга посчитали: через три года средняя зарплата составит 56 тысяч рублей

Чиновники Екатеринбурга посчитали: через три года средняя зарплата составит 56 тысяч рублей

В департаменте экономики мэрии Екатеринбурга посчитали, что к 2020 году средняя зарплата в городе вырастет до 56 тысяч рублей и выше. При этом, по данным департамента, сегодня средний екатеринбуржец зарабатывает почти 46 тысяч.

Доклад «О прогнозе социально-экономического развития Екатеринбурга» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сегодня представили на заседании городской думы. Начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин сообщил, что в 2017 году средняя зарплата в Екатеринбурге составила 45 596 рублей. Даже с учетом инфляции она выросла на 2%, – отметил чиновник. К концу 2020 года департамент прогнозирует увеличение этого показателя до 56 тысяч рублей.

Также в своем докладе Алексей Прядеин отметил, что население Екатеринбурга стареет: растет количество людей пенсионного возраста – к 2018 году их будет 24% от общего количества населения. Женщины рожают в более позднем возрасте (в Екатеринбурге средний возраст роженицы вырос до 30 лет), заметно падение рождаемости.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.11.17

Свердловчане назанимали в банках 46 миллиардов: область вошла в топ-3 по объемам кредитования. / Прокуратура требует лишить мандатов двух самых богатых депутатов ЕГД. / Бюджет-2018 приняли в первом чтении: засомневавшись в реальности, но без споров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

«Наличный расчет станет удобнее». В Екатеринбург прибыли первые банкноты 200 и 2000 рублей (ФОТО)

В России растет число малышей с сахарным диабетом первого типа. Врачи требуют проверять детей

Свердловчане назанимали в банках 46 миллиардов: область вошла в топ-3 по объемам кредитования

Прокуратура требует лишить мандатов двух самых богатых депутатов ЕГД

Все новости