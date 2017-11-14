В России растет число малышей с сахарным диабетом первого типа. Врачи требуют проверять детей

В России инсулинозависимым диабетом болеют 23 тысячи детей, а в Свердловской области – 1 302 ребенка. При этом за последние годы резко выросло число детей, у которых сахарный диабет первого типа выявляют в самом раннем возрасте – до 4 лет. Об этом рассказал главный детский эндокринолог Свердловской области Алексей Кияев. Только в 2016 году 40% новых случаев – это малыши.

Как рассказал доктор Кияев «Новому Дню», специалисты всего мира сейчас бьются над феноменом омоложения диабета. «Это происходит не только у нас в области, но и по всей России и странах Европы. Сахарный диабет первого типа – это заболевание сложное, аутоиммунное, часто влияет генетическая предрасположенность, а инициируют его внешние факторы. Уже доказано, что энтеровирусы могут спровоцировать аутоиммунную деструкцию клеток, но много еще неизвестного в этой проблеме. Лично я связываю рост заболеваемости среди детей с ухудшением экологической ситуации», – пояснил он.

Алексей Кияев

При этом у малышей диагностировать СД очень сложно. Тревожные признаки – это быстрая потеря веса при прежнем аппетите, обильное питье и мочеиспускание, вялость и усталость ребенка. Врачи призывают родителей при появлении таких симптомов не затягивать с походом врачу, проверять уровень сахара в крови. Если сахарный диабет выявлять на поздних стадиях, это может привести к тяжелым последствиям – вплоть до кетоацидоза и отека мозга.

100% свердловских детей с диабетом первого типа обеспечиваются импортными лекарствами. Это аналог человеческого инсулина. «В России аналоговые лекарства пока не производятся. Мы не против отечественных аналогов, но нужны серьезные клинические исследования. Разработки ведутся», – пояснил Алексей Кияев «Новому Дню».

Ранее газета «Известия» публиковала данные о том, что каждый четвертый российский ребенок с сахарным диабетом первого типа имеет проблемы с устройством в школу или детский сад, поскольку учреждения образования не могут оказать экстренную помощь в случае необходимости. Однако, по словам Алексея Кияева, в Свердловской области проблема не стоит так остро. «Проблема есть, но не в таком масштабе. Тут все зависит от учреждения, от администрации школы, от детского сада. Хотя, конечно, у нас нет такого опыта, как в ХМАО, где они создали специальную группу детского сада, в которую ходят только малыши с диабетом первого типа. У нас дети в обычные школы и сады ходят, но тут если и есть проблемы, то от незнания. Основная проблема при этом заболевании – быстрое снижение сахара у ребенка на инсулине. Работники часто не готовы к этим ситуациям. Но чаще встает вопрос не столько о допуске в школу, сколько в спортивные секции из-за нежелания тренеров брать на себя ответственность – «вдруг что случится, а я виноват буду». Но у нас проходит обучение родителей, они сами готовы оказать помощь в неотложных ситуациях. Как правило, до таких ситуаций и не доходит. За последние пять лет на моей памяти не было случаев тяжелой гипогликемии у детей, которая бы требовала экстренных вмешательств», – подчеркнул он.

Заведующая Центром здоровья для детей Ольга Марфицына, в свою очередь, рассказала, что спорт даже показан детям с сахарным диабетом. Это улучшает состояние ребенка, и если грамотно подходить к вопросу, контролировать уровень инсулина, то врачи даже рекомендуют физкультуру больным СД. Речь идет не только о детях, но и о взрослых с этим диагнозом. По словам Ольги Марфицыной, в Екатеринбурге проверить, есть ли у ребенка диабет или предрасположенность к нему, можно бесплатно – в центре здоровья. Записаться на прием можно по телефону: 262-70-24.

Взрослые тоже могут провериться в центрах здоровья. Их адреса есть на сайте Областного центра медицинской профилактики. Это также бесплатно для любого жителя Свердловской области. «Есть не только два состояния: когда человек здоров и когда болен, еще есть состояние предболезни. У нас 19% жителей страны находятся в состоянии преддиабета, поэтому так важно, чтобы люди проверяли уровень сахара в крови. Это все очень быстро и бесплатно», – сказала замдиректора областного центра медпрофилактики Ольга Андриянова.

Добавим, по данным Международной диабетической организации, сейчас в мире насчитывается 415 млн больных сахарным диабетом обоих типов. «Около половины населения планеты при этом не знают, что страдают сахарным диабетом. Поскольку второй тип, как правило, на первых стадиях протекает бессимптомно, он может быть выявлен только путем измерения уровня глюкозы», – подчеркнул Алексей Кияев.

По его словам, к 2040 году прогнозируется рост до 642 млн заболевших в мире. Это тоже прогноз Международной диабетической ассоциации, но он неточен. «Как правило, их прогнозы не оправдываются – реальные цифры оказываются куда выше. Мы имеем дело с эпидемией», – подчеркнул эндокринолог.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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