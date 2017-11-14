Зелёный щит вокруг Екатеринбурга создадут к осени

Сегодня на заседании заксо депутаты одобрили проект по созданию зеленого щита вокруг Екатеринбурга. Лесопарковые зоны получат особый статус, но собственники земель меняться не будут.

Напомним, с января 2017 года изменилось федеральное законодательство, благодаря чему в регионах стало возможным создавать лесопарковые зеленые пояса на территориях городов. Предполагается, что вокруг Екатеринбурга 17 544,47 га леса будут признаны охраняемой территорией, где запретят капитальное строительство, ограничат виды хозяйственной деятельности. Как предлагали ранее в ОНФ, в Екатеринбурге будет реализован пилотный проект, после аналогичные зеленые шиты появятся в Верхней Пышме , Асбесте, Каменске-Уральском, Ревде.

Докладчиком по этому вопросу выступил депутат-банкрот Илья Гаффнер. Он отметил, что на заседании профильного комитета проект был одобрен, но срок контрольных полномочий предлагается перенести на октябрь 2018 года – администрация Екатеринбурга с этим согласилась. Депутаты на голосовании одобрили и создание зеленого щита, и контрольные сроки.

Что касается других городов (а депутаты насчитали в регионе 14 городов с жуткой экологической ситуацией) то им для начала необходимо провести публичные слушания, а потом обратиться в заксо – пока таких обращений не поступало.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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