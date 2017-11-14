Против сотрудницы свердловского минэкономики возбудили уголовное дело

В отношении начальника отдела стратегического планирования Министерства экономики Свердловской области Натальи Лунеговой возбуждено уголовное дело. Ей вменяется совершение преступления по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», претензии к Лунеговой возникли после того, как прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проверила ее деятельность на посту директора Свердловского МФЦ, который она занимала в 2016 году.

«Прокурорская проверка показала, что замещавшая в период 2016 года должность директора областного МФЦ при отсутствии решения регионального министерства экономики включила себя в приказы о выплате премии по результатам работы за разные периоды 2016 года, а также в приказ о единовременном денежном поощрении по итогам 2016 года. В целом бывший директор МФЦ незаконно получила 574 тыс. рублей», – сообщила пресс-секретарь прокуратуры региона Марина Канатова. Теперь Лунеговой грозит до 4 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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