«Золотой футбольный дождь» закончился, миллиард утерян из-за полномочий – грустный бюджет Екатеринбурга на 2018 год

В гордуме Екатеринбурга стартовал бюджетный процесс. Главный финансовый документ на 2018 год депутатам сегодня представили начальник департамента финансов Анна Турунцева и замглавы администрации Андрей Корюков. Правда, отчет чиновников не вызвал ажиотажа – на «нулевое чтение» бюджета после окончания заседания остались всего 12 депутатов, передает корреспондент РИА «Новый День».

По информации финансистов мэрии, параметры бюджета Екатеринбурга на 2018 год составят: доходы – 36,53 миллиарда рублей, расходы – 37,42 миллиарда, дефицит – 886,9 миллиона рублей. Сумма безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составит 17,5 миллиардов, или 48% от всей доходной части городской казны. Стоит отметить, что в 2017 году доходы и расходы Екатеринбурга были выше – 38,1 и 39 миллиардов соответственно. Особенно депутаты обратили внимание на сокращение финансирования расходов на дороги. В 2018 году город потратит на капремонт и строительство дорог 1,3 миллиарда рублей, с учетом областных денег в программе «Столица». По словам вице-мэра Андрея Корюкова, стоит задача «дотянуть» эту цифру до 1,5 миллиарда рублей, чтобы сравняться с 2017 годом, но все зависит от решения области.

Кроме того, Екатеринбург значительно снижает расходы на подготовку к футбольному Чемпионату мира – на 2018 год в казне заложено чуть более миллиарда рублей. Основная часть этих денег пойдет на благоустройство городских территорий и развитие дорожной сети. «Бюджет города зависит от крупных международных событий и мероприятий. В 2017 году был пик вложений федерального и областного бюджета в городские объекты. Это и стадион, и тренировочные площадки, фан-зона в парке и дороги. Но сейчас мы уменьшаем бюджет, потому что ЧМ фактически профинансирован. Крупных проектов не предвидится. Можно назвать перевод всех школ на обучение в одну смену, но те суммы, что сейчас выделяются, ставят под сомнение выполнение президентского поручения (в 2018 году на строительство школ по муниципальной программе заложено 284 миллиона рублей – прим. РИА «Новый День»). Есть еще «Экспо-2025». Если этот проект выиграет, тогда Екатеринбург получил вложений в 10 раз больше, чем для Чемпионата мира по футболу», – отметил Андрей Корюков.

Также вице-мэр заявил о потере почти 1 миллиарда рублей после передачи рекламных и земельных полномочий на областной уровень. По его словам, есть несколько источников доходности бюджета, на которые город может рассчитывать. Это как раз возврат полномочий в мэрию, сбор налога на имущество физлиц (для этого область должна принять новую схему начислений в зависимости от кадастровой стоимости) и увеличения доли отчислений НДФЛ в городскую казну.

Депутаты также поинтересовались, можно ли рассчитать формулу на 2018 год, сколько приходится бюджетных денег на одного жителя Екатеринбурга. Анна Турунцева пообещала предоставить эти данные на более детальном обсуждении бюджета в комиссиях городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.17

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