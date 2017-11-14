В Свердловской области похолодает до -10 градусов, будет снежно и ветрено

С завтрашнего дня в Свердловской области начнется похолодание. По прогнозам синоптиков, ночами будет до минус 12 градусов, днем – до минус 5. На севере пойдет снег, местами – сильный. Ветер усилится до 10 метров в секунду с порывами до 15.

По информации на сайте Уральского гидрометцентра, похолодание начнется с 15 ноября. Завтра днем еще будет до +3 градусов днем, но ночью в отдельных районах похолодает до -10 градусов. Днем пойдет снег, местами – сильный, а на юге – снег с дождем. На дорогах образуется гололедица. Ветер усилится, ожидаются порывы до 15 м/с.

В четверг и пятницу минусовые температуры сохранятся и днем по области ожидается от 0 до минус 6 градусов. Ночами – до минус 12.

В Екатеринбурге все эти дни будет чуть теплее: ночами до -6 градусов, днем 0…-3. Будет облачно, пройдет небольшой снег.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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