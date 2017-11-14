В Екатеринбурге работник гостиницы «Рамада» спас провалившегося под лед мужчину

Неравнодушные прохожие спасли екатеринбуржца, который решил прогуляться по тонкому льду водоема у гостиничного комплекса «Рамада» и провалился в ледяную воду.

Мужчина начал тонуть в 30 метрах от берега. Его заметили люди, находившиеся рядом, попытались помочь своими силами. Тонущему человеку бросали веревку, но он не смог ухватится за нее из-за переохлаждения. Тогда один из очевидцев, сотрудник гостиницы, обвязал себя веревкой, вошел в ледяную воду и вытащил мужчину из воды. Спасатели прибыли на место происшествия через пять минут после вызова горожан и оказали пострадавшему первую помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По словам начальника поисково-спасательного подразделения УРПСО Дмитрия Куянова, именно решимость и смелость сотрудника «Рамады» спасла человеку жизнь, ведь каждая минута пребывания в холодной воде очень опасна для человека не только возможностью утопления, но и переохлаждением организма. За самоотверженный поступок спаситель будет представлен к ведомственной награде МЧС России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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