В Реже осудили юриста дома престарелых, который воровал деньги у мертвых

В Реже вынесли приговор юристу дома-интерната для престарелых и инвалидов. Мужчина уводил деньги с банковских счетов умерших постояльцев.

Предприимчивый юрисконсульт Андрей Акимов обогатился за счет проживавших в Режевском доме-интернате для престарелых и инвалидов на сумму более 458 тысяч рублей с июня 2014 года по февраль 2016 года. Он предоставлял в отделения ПАО «Сбербанк России» от имени умерших постояльцев дома-интерната поддельные доверенности, справки для получения денежных средств, находящихся на банковских счетах, а заодно похищал банковские карты умерших и снимал с них деньги.

Акимова судили по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ч. 1, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, в том числе совершенное в крупном размере», в ходе суда удалось доказать его вину по 5 эпизодам преступления. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, при вынесении приговора судом по всем эпизодам в качестве смягчающих обстоятельств учтены явки с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, также по 4 эпизодам учтено полное возмещение причиненного преступлением ущерба, по 1 эпизоду – частичное возмещение. Режевской городской суд назначил Андрею Акимову наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации

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