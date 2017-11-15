«Яндекс» назвал самые аварийные и самые опасные места на дорогах Екатеринбурга

«Яндекс» составил карту самых опасных участков на дорогах Екатеринбурга и карту самых аварийных мест. Оказалось, что чаще всего ДТП случаются на крупных перекрестках, на выездах из ТЦ.

«Яндекс» проанализировал распределение отметок о ДТП по Екатеринбургу, которые ежедневно оставляют пользователи «Яндекс.Навигатора» и «Яндекс.Карт». По результатам анализа данных за два года большинство аварийных и опасных мест в Екатеринбурге – это перекрестки крупных дорог. Сообщения о ДТП часто оставляют у станций метро, рядом с выездами из торговых и бизнес-центров, а также на крупных магистралях – выделяются улицы Халтурина и Малышева, проспект Космонавтов и Объездная дорога. Примерно четверть всех отметок о ДТП – в центре города. Особенно часто их ставят рядом с БЦ «Высоцкий» и у станций метро «Площадь 1905 года» и «Геологическая».

Опаснее всего – на перекрестках со сложной схемой движения и без светофоров. Например, второй в списке по опасности в 2016-2017 году – перекресток Теплоходного проезда и улицы Пехотинцев. Это небольшие улицы, но перекресток оживленный и не регулируется светофором.

Некоторые места попали и в топ и по аварийности, и по опасности. Это участок дороги между Комсомольской улицей и дублером Сибирского тракта, развязка Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной, перекресток улицы Амундсена и Объездной и участок Базового переулка у дома № 7. «Эти места по возможности лучше объезжать стороной», – советуют аналитики «Яндекса».

Из последних двенадцати месяцев самыми аварийными оказались ноябрь и декабрь 2016-го, а меньше всего отметок о ДТП пользователи оставили в мае 2017-го.

Места, которые попали в списки и самых опасных, и самых аварийных:

– перекресток улицы Амундсена и Объездной дороги;

– развязка Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной;

– перекресток улиц Халтурина, Готвальда и Бебеля;

– пересечение улиц Халтурина и Долорес Ибаррури;

– перекресток улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов;

– перекресток Сибирского тракта и Комсомольской улицы;

– перекресток улиц Малышева и Восточной;

– участок между Комсомольской улицей и дублёром Сибирского тракта;

– развязка Кольцовского тракта и Объездной дороги;

– участок Базового переулка у дома 7.

Карты опасных и аварийных мест можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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