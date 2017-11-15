«Мы бы просто померли, если б к нам кто-то так же приехал», – юные рокеры спели с Brainstorm (ВИДЕО)

Накануне в Екатеринбурге прошел концерт латвийской группы Brainstorm, а сегодня утром музыкантам снова пришлось петь – но уже вместе с уральскими рокерами. В школе A Little Rock прошел мини-концерт двух местных коллективов, в которых играют подростки.

Brainstorm – эксклюзивный концерт

К встрече с Brainstorm участники групп «Резонанс» и Cradle готовились основательно: ребята спели латвийским музыкантам и свои, и их песни. Прозвучали каверы на «Небо упало на нас» и «Ветер». Солист Brainstorm Ренарс Кауперс, несмотря на то, что сорвал голос на концерте накануне вечером, спел дуэтом с Михаилом Подкорытовым, а барабанщик Каспар Рога, вытащив жестом фокусника палочки из кармана джинсов, вручил их коллеге из «Резонанса».

Растроганные выступлением уральских рокеров музыканты Brainstorm пустились в воспоминания о том, как сами начинали играть. «Самый первый концерт был в актовом зале, потом в спортивном – тащили парты, делали сцену, она шаталась-болталась, но было здорово», – рассказал гитарист Янис Юбалтс. «Да, если б к нам кто-то так же приехал тогда, какая-нибудь известная группа из-за границы, мы бы просто померли», – отметил Ренарс Кауперс.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Гуськов

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