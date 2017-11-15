Полиция возбудила дело против мамы 11-летнего мальчика, который три дня гулял один

Екатеринбургская полиция выяснила, что стало причиной ухода 11-летнего школьника Павла Путилова из дома на три дня. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мальчик пропал 12 ноября и нашелся живым и здоровым сегодня утром. По словам самого ребенка, он просто хотел погулять один. По информации правоохранителей, подростка обнаружили в ТЦ «Парк Хаус». Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. Сам он тоже не хулиганил.

Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с мальчиком и его матерью. «Очередной причиной ухода мальчика стало желание самостоятельно погулять. С законным представителем и мальчиком провели профилактическую беседу об опасностях подобных поступков. В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», – уточнили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.11.17

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