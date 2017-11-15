На Новый год горнолыжники поедут в Европу и Грузию – там дешевле, чем в Сочи

Любители покататься на горных лыжах на Новый год и каникулы выбирают Грузию и Италию, спрос на курорты Сочи упал из-за высоких «праздничных» цен, сообщают туроператоры. В качестве альтернативы на пару дней бронируют Абзаково, Баннное и курорты Челябинской области – там свободных мест на каникулы почти не осталось.

В ноябре традиционно наступает пик бронирований горнолыжных туров на зиму, в том числе на Новый год и каникулы. И, как пишет «Вестник Ассоциации туроператоров России», на курортах в Сочи некоторые отели уже «встали в стоп». По данным туроператоров, в этом году спросом пользуются крайние варианты: самые экономичные 2* и самые шикарные 5*, а вот в отелях 3* мест еще много. По сравнению с прошлым сезоном, повышения уровня цен не видно.

Другой туристический ресурс, TourDom, сегодня публикует данные маркетингового исследования на основании опроса топ-менеджеров турфирм Москвы и области. Согласно аналитике, горнолыжные курорты юга России в этом году значительно проигрывают в спросе той же Андорре. Как пишет портал, причин может быть несколько: бум спроса на Сочи после Олимпиады прошел, а курсы валют стабилизировались, и те, кто привык катать в Европе, возвращаются туда.

Куда полетят на Новый год жители Екатеринбурга, точно посчитать сложно. Прямых «горнолыжных» рейсов из Кольцово мало (есть экскурсионно-горнолыжная Италия и Мюнхен), часть туристов летит со стыковками, поэтому цель поездки определить затруднительно. Но немногие туроператоры, которые продают горнолыжные пакеты, отмечают: спрос по России действительно стал ниже – в Сочи кататься дорого.

«Из заграницы неплохо продается Италия, Грузия и Армения, есть запросы и звонки по Австрии, Швейцарии и Финляндии. В России – курорт «Роза Хутор». Россия действительно стала продаваться хуже, но дело не в невозвратности наших курортов. Дело в цене. К сожалению, на Новый год дешевле слетать в Грузию покататься на лыжах, чем в Сочи. А в остальные зимние даты, бывает, что туристу дешевле самому «собрать» тур по России», – прокомментировал коммерческий директор туроператора Evroport Антон Потапов.

Также лыжники из Свердловской области выбирают ближайшие горные склоны – курорты Челябинской области и Башкирии. Во многих отелях и гостевых домах, если верить онлайн-сервисам, уже сегодня забронированы все места.

«В Челябинскую область, Башкирию едут и на машинах, и в рамках организованных групп – туроператоры предлагают интересные пакеты на 2-4 дня, не нужно думать, как добираться самостоятельно, – отметил исполнительный директор УАТ Михаил Мальцев. – Что касается зарубежных курортов, то спрос на них не восстановился. Еще 10 лет назад из Екатеринбурга регулярно летали зимой самолеты на горнолыжные курорты – были короткие цепочки в Андорру, Зальцбург. Они так и не восстановились, поэтому многие любители летят из Москвы. А из Екатеринбурга будет только Италия (горные лыжи + экскурсионка) и горнолыжный Мюнхен. Поэтому есть такая тенденция – горнолыжники начинают отдавать предпочтение склонам Центральной Европы (Чехия, Словакия): там дешевле, а инфраструктуру за последние пару лет построили хорошую, пришли сетевые отели».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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