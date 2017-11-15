В Нижнем Тагиле в результате ДТП погибли две женщины и пострадали еще три девушки

В Нижнем Тагиле сегодня отмечают рост числа ДТП, в которых страдают и гибнут представительницы прекрасного пола.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из аварий произошла утром у проходной «Уралхимпласта» на Северном шоссе. По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, здесь столкнулись Mazda и Volkswagen. В результате ДТП травмы получил 32-летний водитель Mazda и две 7-летние девочки-пассажирки. Позже у дома № 32 по улице Ильича 26-летний водитель ВАЗ-2114 на перекрестке сбил 11-летнюю девочку. Школьницу с травмой головы и ушибами госпитализировали.

Кроме того, серьезное ДТП случилось сегодня на выезде из Нижнего Тагила, где столкнулись SEAT и ГАЗ-3310. По предварительным данным, в аварии погибли две женщины. Более точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.11.17

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