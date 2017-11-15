Каждый третий абонент в возрасте «за 50» на Урале сидит в интернете со смартфона

Самые активные пользователи смартфонов живут в Свердловской области, ХМАО-Югре и на Ямале – мобильным интернетом здесь пользуются 36% жителей старше 50 лет. Чаще всего абоненты «50+» сидят в социальных сетях, пользуются банковскими и госуслугами, а также поисковиками.

«Дети и внуки давно открыли мир социальных сетей старшему поколению и теперь помогают им осваивать смартфоны. Многие из них уже не могут представить свою жизнь без быстрого мобильного интернета. Об этом говорит активность наших абонентов. К примеру, один житель региона установил рекорд и за месяц скачал 1 терабайт трафика на средней скорости 100 Мбит/сек», – отметил технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

Как правило, для абонентов старшего поколения смартфон – это семейный альбомом, карта здоровья и способ поделиться опытом на просторах интернета. По данным «МегаФона», самые интернет-активные бабушки и дедушки живут в ХМАО-Югре, на Ямале и в Свердловской области. Проникновение мобильного интернета у этой аудитории – 36%.

Чаще всего абоненты «50+» сидят в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте» и Facebook, реже в «Инстаграме». Кроме того, дедушки и бабушки активно пользуются банковскими и электронными госуслугами, а также поисковыми ресурсами. По данным Ipsos Comcon, топ-5 интересующих тем в интернете для такой аудитории: погода, события, политика, региональные новости, здоровье.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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