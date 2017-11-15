Божоле пришло. Где в Екатеринбурге отметить день молодого вина

В четверг вечером во Франции будут отмечать день молодого вина. В Екатеринбурге тоже можно будет причаститься этой традиции. Сразу несколько винотек города предлагают дегустацию божоле нуво. Так, энотека Cod de Vino приглашает любителей красного в четверг вечером (на дегустации будет четыре напитка от разных виноделов), пройдет дегустация и в ресторане «Бордо», где будут представлены три вида божоле, а вот «Винотека Соловьева» устраивает вечеринку «Все красное» в честь молодого вина, но уже вечером в пятницу. В магазинах божоле нуво начнут продавать тоже с завтрашнего дня – все, что есть на прилавках сейчас, специалисты покупать не советуют, поскольку, скорее всего, это прошлогодняя партия.

Бытует мнение, что французы сами недолюбливают молодое божоле, а винные снобы и вовсе говорят, что пить его не стоит, однако эксперты считают, что не стоит быть столь категоричными.

«Божоле – вино невысокого качества, но только в сравнении с другими винами региона. Бургундия создает пино нуары и шардоне за тысячи евро, а гамэ – простой и невыразителтный сорт, без полутонов и долгого послевкусия, – говорит сомелье Павел Хохлов. – Но божоле – это в первую очередь праздник, а во вторую – вино. И французы сами с удовольствием его пьют, достаточно посмотреть завтрашнюю онлайн-трансляцию из деревни Божо».

Впрочем, по его словам, цену на божоле нуво действительно можно назвать завышенной. «Божоле продается один день в году и выжимает из него все. Да еще и неурожай был. Так что стоить будет около тысячи», – отмечает эксперт.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.11.17

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