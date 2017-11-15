В Свердловской области приостановлена реализация йода, новокаина и синэстрола

Россельхознадзор приостановил реализацию ряда лекарственных препаратов в Свердловской области из-за низкого качества.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области, реализация препаратов, которые производят во Владимирской области, – они достаточно часто встречаются в аптеках – запрещена из-за несоответствия требованиям качества. Речь идет о следующих лекарственных препаратах:

1. «Синэстрол 2%», регистрационное удостоверение РК-ВП-4-2872-14 (серия 03, срок годности 01.11.2020), производства ООО «БиоФармГарант» (Владимирская область) по показателю: «Содержание синэстрола, мг/мл»: результат испытания – 7,182, норматив – 18,5-21,5;

2. «Раствор йода спиртовой 5%», регистрационное удостоверение РК-ВП-4-2779-14 (серия 070716, срок годности 07.2019), производства ООО «БиоФармГарант» (Владимирская область) по показателю: «Массовая доля калия йодистого»: результат испытания – 1,74, норматив – 1,8-2,2; «Массовая доля йода»: результат испытания – 3,87, норматив – 4,5-5,5;

3. «Новокаин 0,5% раствор для инъекций», регистрационный номер 12-3-5.15-2666 №ПВР-3-1.9/00128 (серия 09 0916, срок годности 09.2019), производства ООО «БиоФармГарант» (Владимирская область) по показателю: «Массовая доля новокаина»: результат испытания – 0,00455, норматив – 0,00485-0,00515

Россельхознадзор официально уведомляет о приостановлении реализации указанных серий лекарственных средств для ветеринарного применения. В ведомстве просят граждан сообщать о продаже этих препаратов указанного производителя, так как они могут представлять опасность.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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