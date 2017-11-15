Свердловские единороссы проведут ротацию кадров 9 декабря

Свердловские единороссы определились с датой проведения региональной конференции, на которой пройдет ежегодное обновление политсовета партии. Мероприятие состоится 9 декабря.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе партии, на конференции будут утверждены кандидатуры делегатов на федеральный съезд «Единой России» в Москве, запланированный на 22-23 декабря. Также на региональном собрании партийцы проведут плановую ротацию 10% кадров. Согласно уставу ЕР, частичная замена состава во всех местных политсоветах и регсовете должна проходить ежегодно. Однако вопрос о возможных перестановках в руководстве регионального отделения сегодня даже не поднимался, добавили в пресс-службе.

Напомним, первый секретарь реготделения ЕР Виктор Шептий был переизбран на свой пост в конце прошлого года. В должности руководителя исполкома остается его зам Александр Косинцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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