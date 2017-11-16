Приставы выдворили на родину тайскую массажистку, работавшую в Екатеринбурге

Гражданка Таиланда работала в одном из массажных салонов Екатеринбурге, предоставляя услуги тайского массажа. При этом у женщины давно закончилась туристическая виза, а иного права на пребывание в России не было. Приставы проводили массажистку до пункта пропуска в Кольцово.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, жительница Таиланда изначально приехала по туристической визе в Сочи, «но ей так понравилась страна временного пребывания, что она стала подрабатывать сначала в гостиничном комплексе города-курорта, а затем переехала в Москву, где работала в массажном салоне». Затем тайка приехала в Екатеринбург, где ее задержали сотрудники полиции в Верх-Исетском районе без документов, подтверждающих право на пребывание в России.

«Законно находящимся в РФ иностранным гражданином признается лицо, имеющее действительный вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу. Временно прибывающий гражданин обязан выехать из РФ по истечении срока действия его визы. Гражданка Таиланда не имела действительной визы, а также не покинула страну после окончания срока ее действия», – сообщает пресс-служба.

Суд оштрафовал туристку на 2000 рублей и вынес решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Билеты были приобретены за счет виновной гражданки. Судебные приставы помогли оформить женщине документы для возвращения домой и препроводили до пункта пропуска через государственную границу в Кольцово.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.11.17

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