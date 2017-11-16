российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 ноября 2017, 10:10 мск

Екатеринбург

, , , , , , ,

  1. Екатеринбург
  2. 16 Ноябрь 2017

Екатеринбург попал в топ-10 городов с доступной инфраструктурой для детей

Екатеринбург попал в топ-10 городов с доступной инфраструктурой для детей

Жители Екатеринбурга оценили родной город как довольно комфортный для детей. В рейтинге по доступности инфраструктуры столица Урала попала на 8 место, причем среди всех миллионников выше позиции оказались только у столиц.

Портал Domofond.ru составил рейтинг городов России по доступности инфраструктуры для детей, в основе которого – оценки городов местными жителями. Людям предлагали оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т.д.». В опросе принял участие 258 441 респондент из 100 городов. В среднем по стране респонденты оценили условия для детей на 6,4 балла из 10 возможных, разница между наиболее и наименее привлекательными городами составила 2,8 балла.

В топ-10 попали всего три города-миллионника – Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Две столицы заняли первые места в десятке, далее расположились Тюмень и Сургут, на 5 место попал город Королев Московской области, следующие строчки занимают Набережные Челны (Татарстан), Чебоксары (Чувашия), на восьмом месте – Екатеринбург, позиции которого с прошлого года не поменялись. Замкнули топ-10 Нижневартовск и Иркутск.

Самым некомфортным городом для детей горожане признали Махачкалу. Город Шахты (Ростовская область) и Якутск также попали в топ-3 антирейтинга. В десятке худших, кроме того, Балашиха, Комсомольск-На-Амуре, Южно-Сахалинск, Прокопьевск, Чита, Симферополь и Астрахань.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.11.17

Приставы выдворили на родину тайскую массажистку, работавшую в Екатеринбурге. / 16 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Свердловские единороссы проведут ротацию кадров 9 декабря. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Жители Режа сообщают о публичном онанисте, который пугает девочек и женщин (СКРИН)

Уральского водителя, который насмерть сбил двух девочек на обочине, отправили в колонию-поселение

59 екатеринбуржцев вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран с инфекциями

Свердловский облсуд заставил убрать выделенки с двух улиц в Екатеринбурге

Все новости