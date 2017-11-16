Екатеринбург попал в топ-10 городов с доступной инфраструктурой для детей

Жители Екатеринбурга оценили родной город как довольно комфортный для детей. В рейтинге по доступности инфраструктуры столица Урала попала на 8 место, причем среди всех миллионников выше позиции оказались только у столиц.

Портал Domofond.ru составил рейтинг городов России по доступности инфраструктуры для детей, в основе которого – оценки городов местными жителями. Людям предлагали оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т.д.». В опросе принял участие 258 441 респондент из 100 городов. В среднем по стране респонденты оценили условия для детей на 6,4 балла из 10 возможных, разница между наиболее и наименее привлекательными городами составила 2,8 балла.

В топ-10 попали всего три города-миллионника – Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Две столицы заняли первые места в десятке, далее расположились Тюмень и Сургут, на 5 место попал город Королев Московской области, следующие строчки занимают Набережные Челны (Татарстан), Чебоксары (Чувашия), на восьмом месте – Екатеринбург, позиции которого с прошлого года не поменялись. Замкнули топ-10 Нижневартовск и Иркутск.

Самым некомфортным городом для детей горожане признали Махачкалу. Город Шахты (Ростовская область) и Якутск также попали в топ-3 антирейтинга. В десятке худших, кроме того, Балашиха, Комсомольск-На-Амуре, Южно-Сахалинск, Прокопьевск, Чита, Симферополь и Астрахань.

Екатеринбург, служба информации

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