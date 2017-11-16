Уральского водителя, который насмерть сбил двух девочек на обочине, отправили в колонию-поселение

В Заречном вынесли приговор по громкому ДТП, которое случилось в мае. Пьяный водитель сбил на обочине трассы двух девочек. Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Напомним, авария произошла 27 мая этого года в районе 4 километра автодороги станция Глубокое – Бобровский, недалеко от села Косулино. Водитель легковушки ехал с превышением скорости и не справился с управлением, он сбил двух девочек 2002 и 2003 годов рождения, которые шли по обочине к поселку Прохладный. Девочки погибли, а мужчина уехал с места ДТП. Его нашли в городе Березовский вечером, он был пьян.

Водителя судили по ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 9 лет. Как сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, мужчину осудили на 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Заречный, служба информации

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