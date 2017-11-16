Жители Режа сообщают о публичном онанисте, который пугает девочек и женщин (СКРИН)

Жители города Реж в соцсетях распространяют информацию об извращенце, который в течение последнего месяца напугал уже не одну женщину на улице. Мужчина подъезжает на машине к тротуару, спрашивает дорогу на местную базу отдыха, а пока женщина отвечает, он мастурбирует в машине. В полицию сообщений о неадекватном гражданине пока не поступало.

Сообщение об извращенце, который пугает женщин на улицах Режа, распространяется в небольшом городе как устно, так и через социальные сети и мессенджеры. Суть историй почти везде одинакова: некий мужчина подъезжает на машине, просит помочь ему найти дорогу.

«Девочки не знаю даже как написать, стыдно очень, но молчать нельзя. Боюсь чтоб кто-то ещё не попал в такую ситуацию, очень не приятную, – такое сообщение распространяется через соцсеть «Одноклассники» (пунктуация и орфография сохранены, – прим. ред.). – Вчера я ходила к ребёнку, в частный сектор, это улица Загородная, возвращалась не поздно, время было 18:30. Но на улице было темно уже. Не доходя до перекрёстка у Сбербанка всего 50 метров, возле меня остановилась машина. В ней молодой человек лет 25, 30. Спросил меня как проехать к Баден Баден (местная база отдыха, – прим. ред.). Я начала ему объяснять, что ему нужно обратно на центральную улицу, и по ней до конца в лес, и типа приедете прямо туда. …И тут я замечаю, что он как то странно движется, мой взгляд спустился в сторону движения. Девочки то что я увидела, это просто ужас, он сидел оголив полностью всё своё добро и мастурбировал. Продолжая в полне серьёзно и одекватно со мной общаться. Я очень напугалась , с криком «как противно» я побежала в сторону дома. Оглядываясь назад, я увидела что он припарковался, к ближайшим воротам, и видимо продолжил своё веселье».

Девушка пишет, что испугалась, а потому не догадалась достать телефон и сфотографировать хотя бы машину. Номер автомобиля также не записала. Схожие истории или пересказы распространяются и «ВКонтакте». Режевляне просят предупредить женщин, детей, родителей, чтобы были осторожны. В комментариях сообщают, что подобные истории происходили и около месяца назад. «Он так-то давно уже в Реже гастролирует. Моя знакомая уже где-то месяц назад с ним встретилась при таких же обстоятельствах», – пишут горожане.

Но заявление в полицию, по всей видимости, никто не писал. Поскольку подобных сообщений в Режевском отделении зафиксировано не было.

«В течение последних 30 дней никаких сообщений в полицию Режа о подобных происшествиях не поступало. Но мы настоятельно рекомендуем гражданам, если они столкнулись с такими проявлениями неадекватного поведения, сообщить в дежурную часть отделения полиции в Реже по телефону (34364) 3-23-61», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Также в главке рассказали, что за последний месяц это уже не первое подобное сообщение из разных населенных пунктов Свердловской области о гражданах с отклонениями в поведении, которые якобы пугали горожан. Однако информация во всех предшествующих случаях не нашла подтверждения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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