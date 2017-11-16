На Урале бывшая зэчка бросила в силовика стул и избила его коллегу

В Красноуфимске вынесли приговор ранее судимой местной жительнице, которая набросилась на полицейских. В одного она бросила стул, а второго избила ногами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых оказалась 24-летняя девушка. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Следствие и суд установили, что 13 февраля этого года девушка со своим знакомым была доставлена в отдел полиции города Красноуфимска в связи с административным правонарушением. «В дежурной части гражданка повела себя агрессивно. В одного из сотрудников полиции она бросила стул, другому нанесла ногой несколько ударов. Все эти действия буйной особы сопровождались оскорбительными словами в адрес стражей порядка», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

С учетом прежней судимости девушке назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии общего режима.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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