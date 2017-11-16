В Екатеринбурге одинокая няня из зависти убила многодетную мать, чтобы забрать детей себе

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело, в основу которого легла шокирующая кровавая история. Молодая одинокая няня из зависти убила мать троих детей, чтобы забрать их себе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подробности трагедии сегодня сообщает «КП – Екатеринбург». По информации издания, тело 30-летней женщины, лежавшее в луже крови, обнаружил ее супруг. Рядом с трупом находился их трехлетний сын, на глазах которого и произошло убийство. Убийцей оказалась няня, около года воспитывавшая детей пары. По предварительным данным, она нанесла девушке около 15 ножевых ранений.

Приоритетная версия преступления состоит в том, что няня стала со временем завидовать работодательнице, поскольку до сих пор не нашла себе мужа или хотя бы ухажера, и убедила себя в том, что была бы гораздо лучшей матерью для детей. На этой почве и решилась на убийство.

В Следственном отделе по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области сообщают, что по факту зверской расправы возбуждено уголовное дело. Убийство было раскрыто по горячим следам. Обвиняемая уже дала признательные показания. По ходатайству следствия она отправлена в СИЗО на 2 месяца.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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