Водители-нарушители пополнили бюджет Свердловской области на 600 миллионов

В этом году казна Свердловской области пополнилась на 626 млн рублей за счет штрафов, которые оплатили нарушители ПДД, попавшиеся на камеры фотовидеофиксации. Депутатов это не радует, они хотят ставить больше камер и получать ещё больше денег.

Статистику по сборам с камер видеофиксации нарушений сегодня на заседании заксо представил Алексей Рукавишников – директор департамента информатизации и связи. В этом году на камеры область потратила 324 млн рублей, с учетом поступлений от штрафов чистый доход составил 302 млн рублей. В следующем году на эти цели направят почти 400 млн рублей. Деньги пойдут на обслуживание комплексов и почтовые услуги, новые камеры область за свой счет покупать не будет. Всего в регионе эксплуатируется около 200 комплексов, причем только несколько десятков находятся на балансе области, остальными занимаются коммерсанты.

Ситуация не устроила депутата Владимира Никитина. По его подсчетам, из-за того что камеры отдали на аутсорсинг, собираемость штрафов составила 1 млрд 700 млн рублей, область получила 600 млн, из которых 400 уйдет на обслуживание комплексов. Представитель профильного департамента сообщил, что не понимает, откуда у депутата такие расчеты. Вопрос должны обсудить на заседании рабочей комиссии, куда пригласят полицейских. Они же должны будут помочь подсчитать, сколько комплексов региону еще необходимо.

Галина Артемьева также предложила поставить побольше камер, аргументировов это тем, что «на каждой нашей машине стоит антирадар», и из-за этого снижается аварийность. Кстати, по данным департамента в этом году число ДТП снизилось почти на 20%, смертность – на четверть.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.17

В Екатеринбурге одинокая няня из зависти убила многодетную мать, чтобы забрать детей себе. / В Академическом стартовали продажи квартир первого дома на набережной (ФОТО). / Забой пошел. До 10 декабря из-за вспышки туберкулеза в Алапаевском районе должны ликвидировать стадо в две тысячи голов (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»