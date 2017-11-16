«Уральские авиалинии» разработали новые тарифы – авиабилеты стоят от 1500 рублей

Авиакомпания «Уральские авиалинии» разработала новые тарифы на авиабилеты, которые теперь стоят почти как билеты на поезд. Например, до Красноярска можно долететь за 1500 рублей, а до Ростова – за 3500.

«Пассажиры могут приобрести авиабилеты по цене почти равной стоимости ж/д билетов (купе).

Несколько часов перелета и гибкое расписание рейсов сэкономят время и позволят планировать поездки максимально быстро и удобно», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Теперь из Екатеринбурга по цене поезда можно улететь в следующие города России:

Екатеринбург – Красноярск – от 1500 рублей;

Екатеринбург – Санкт-Петербург – от 3500 рублей;

Екатеринбург – Ростов – от 3500 рублей;

Екатеринбург – Сочи – от 5500 рублей;

Екатеринбург – Минеральные Воды – от 5850 рублей;

Екатеринбург – Краснодар – от 6850 рублей;

Екатеринбург – Чита – от 8500 рублей.

Цены указаны в одну сторону с учетом всех сборов. Подробнее узнать о ценах и приобрести билеты можно на сайте «Уральских авиалиний».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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