В заксо задумались об урологии и вспомнили Росселя

Глава бюджетного комитета Владимир Терешков предложил сегодня сделать Свердловскую область центром по лечению мужских болезней. Глава минздрава в ответ рассказал, что недавно выступал с этой темой в Госдуме и там показали фотографию Росселя и очень похвалили первого губернатора региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ходе согласительной комиссии в заксо программу по здравоохранению представил глава областного минздрава Игорь Трофимов. После чего к нему с предложением обратился депутат заксо Владимир Терешков. Он предложил развивать в регионе программу урологической помощи и увеличить ее финансирование на 15 млн рублей. «Мы можем стать центром по лечению мужских заболеваний!» – представил парламентарий.

Трофимов в ответ поделился, что буквально на днях выступал со свердловской урологической программой в Госдуме. И его поддержал один из известных ученых. «Он показал фотографию Росселя и сказал: «Вот кто это начинал, кому мы должны спасибо сказать», – рассказал глава регионального минздрава. Терешков и Трофимов после этого кратко обсудили стоимость оборудования для урологической помощи и выразили надежду, что регион и далее будет развивать это направление.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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