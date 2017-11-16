Двое свердловчан пойдут под суд – у них нашли 33,5 кг «синтетики»

В Екатеринбурге завершилось расследование в отношении двух молодых людей, 29-летнего жителя поселка Первомайского и 26-летнего екатеринбуржца. Их обвиняют в сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст. 30 УК РФ и ч.5 ст.228 УК РФ). Правоохранители изъяли у них 33,5 килограмма «синтетики». Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Молодые люди арендовали квартиру в центре города, где фасовали наркотики. Вес каждой «порции» варьировался от 0,5 грамма до нескольких килограммов. «Наркотики помещались в специально оборудованные тайники. Последующий сбыт осуществлялся посредством автоматизированной системы обработки заказов одного из известных интернет-сайтов», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Материалы с обвинительным заключением направлены в Чкаловский райсуд.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.11.17

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