Следователи опубликовали обновленный фоторобот одного из насильников 12-летней девочки

Органы следствия опубликовали новый фоторобот одного из двух насильников, которые надругались над 12-летней девочкой. Речь идет о примерном портрете одного и того же человека – ранее публиковался неточный фоторобот.

Напомним, днем 7 ноября в микрорайоне Шинный была похищена школьница. Ребенок возвращался с занятий, когда двое неизвестных накинули ей на голову мешок, схватили и увезли. Насильники после того, как совершили преступление, сложили девочку в баул и выбросили его на Полевском тракте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ. Над поимкой педофилов работают сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и работники регионального СУ СКР. «Если вы обладаете информацией о гражданине, схожем по приметам с мужчиной, изображенным на фотороботе, сообщите данные сведения по телефонам в Екатеринбурге: 8-343-297-72-46, 8-950-197-47-37. Конфиденциальность гарантируется», – напомнили в пресс-службе следственного управления.

Екатеринбург, служба информации

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