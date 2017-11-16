Городская дума отметила 230-летний юбилей в режиме встречи старых друзей (ВИДЕО)

В Театре юного зрителя сегодня прошли главные торжества в честь 230-летия Екатеринбургской городской думы. Праздничный концерт предварял скромный фуршет с шампанским, который больше напоминал встречу одноклассников. Действующие избранники приветствовали депутатов прошлого созыва ЕГД и принимали поздравления от коллег из Заксобрания, чиновники мэрии и районных администраций оживленно общались с представителями аппарата думы, почетные горожане устраивались поудобнее в зале.

Юбилей гордумы Екатеринбурга

Концертная программа шла вперемешку с песнями, историческими сценками о становлении местного самоуправления в Екатеринбурге и поздравительными речами. Вице-губернатор Владимир Тунгусов от имени главы региона поздравил депутатов и наградил их памятными знаками. Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина подарила мэру Евгению Ройзману коллекцию муниципальных гербов Свердловской области. Сенатор РФ Аркадий Чернецкий со сцены пустился в воспоминания о нелегкой работе в думе 90-х годов и поблагодарил всех депутатов, прошлых и нынешних, за сотрудничество. Право выступить перед публикой также получили бывшие председатели думы – Яков Силин и Евгений Порунов. Ветераны уральской политики пожелали действующему составу думы успешно решать любые задачи и работать на благо города и избирателей.

Один из новичков гордумы и самый молодой депутат в этом созыве Григорий Вихарев поделился своими впечатлениями от праздника. «На самом деле вопросы, которые обсуждались 230 лет назад и сейчас, очень похожи. Это дороги, здравоохранение, образование. Просто сегодня их решают не 6 гласных, а 36 депутатов. Депутатскую работу нельзя назвать легкой, нужно вырабатывать консолидированные решения. Но все мои коллеги – большие профессионалы, и они все отстаивают интересы жителей города. Моя задача такая же – выполнять наказы избирателей», – прокомментировал депутат РИА «Новый День».

Юбилейные торжества завершились в ТЮЗе концертным выступлением ансамбля «Изумруд». Дума еще несколько дней будет отмечать круглую дату. Так, в воскресенье на телеканале ЕТВ покажут 20-минутный фильм об истории представительного органа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.11.17

Следователи опубликовали обновленный фоторобот одного насильников 12-летней девочки. / Супергерои в «Лиге справедливости», «Мифы» российских звезд и «Субурбикон» – Кинопремьеры недели (ВИДЕО). / Двое свердловчан пойдут под суд – у них нашли 33,5 кг «синтетики». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»