Макаровский мост вновь закрывают – теперь на пять месяцев

Начиная с сегодняшнего дня и до 30 апреля на Макаровском мосту в Екатеринбурге вновь будет ограничиваться движение транспорта. Для этого нашли новую причину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Железнодорожное дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ) планирует в течение ближайших пяти месяцев перекрывать улицу Челюскинцев ради вывоза снега. Об этом сообщает официальный портал администрации Екатеринбурга. Движение автотранспорта будет ограничено с 00:00 до 05:00 на участке улицы от Гражданской до Бориса Ельцина – здесь расположен Макаровский мост. На время перекрытий движение транспорта будет направляться по улицам Гражданской, Николая Никонова, Бориса Ельцина, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.

Напомним, ранее городские власти заявляли, что будут закрывать Макаровский мост только в крайних случаях. Движение по нему возобновилось в конце октября. До этого несколько недель на путепроводе велись ремонтные работы, он был полностью закрыт для движения транспорта.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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