Судебные приставы изъяли у безработного спортивный Jaguar за долг в 115 тысяч рублей

Судебные приставы арестовали автомобиль «Ягуар» жителя Среднеуральска в счет погашения задолженности по алиментам в размере 115 тысяч рублей.

31-летний житель Среднеуральска, неработающий обладатель автомобиля не платил алименты своему несовершеннолетнему ребенку – десятилетней дочке. Еще летом 2016 года сам неплательщик обратился в суд с иском и просьбой снизить размер алиментов, взыскиваемых с него: с четвертой части со всех видов его заработка до одной шестой. Суд пошел ему навстречу, однако и после этого должник не начал выплачивать причитающиеся его дочери деньги.

В результате судебными приставами-исполнителями Верхнепышминского районного отдела был арестован автомобиль должника Jaguar X-Type 2007 года выпуска. Приставы отмечают, что должник не был готов отдать машину даже в счет погашения задолженности перед дочкой, однако мужчине не оставалось ничего, как в добровольном порядке представить приставам документы, ключи и автомобиль для совершения исполнительных действий.

В присутствии понятых был составлен акт описи (ареста) автомобиля, который оставлен на ответственное хранение взыскателю алиментов – матери ребенка. Машина была эвакуирована на штраф-стоянку.

Автомобиль будет передан на торги в ТУ Росимущества, вырученные средства пойдут в счет погашения алиментных платежей.

Среднеуральск, служба информации РИА «Новый День»

Среднеуральск. Другие новости 17.11.17

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