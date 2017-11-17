Прокуратура направила в суд уголовное дело брата организатора кровавой бойни в Цыганском поселке

Зампрокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Руслана Оглы – брата организатора кровавой бойни в Цыганском поселке, который склонял других лиц к участию в массовых беспорядках. Он заключил сделку со следствием.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, Руслан Оглы одним из первых узнал о конфликте своего двоюродного брата Дмитрия Пестрикова с казаком Олегом Шишовым на улице Депутатской. «Пестриков, как организатор массовых беспорядков, предложил Руслану собрать людей, обеспечить их транспортом и приехать к дому Шишова. Обвиняемый договорился со своим знакомым, который имел авторитет среди лиц, занимающихся боевыми единоборствами, и склонил его и его знакомых к участию в беспорядках. Также он на своем автомобиле доставил их к месту инструктажа, а далее – к дому Шишова», – уточняют в ведомстве.

По информации прокуратуры, в общей сложности с Пестриковым на бойню отправились 24 человека, которые были вооружены ножами, металлическими трубами, пневматическим и травматическим пистолетами, металлическими трубами. Кто-то прихватил с собой биту.

«Шишов со своими знакомыми братьями Дутовыми отражали нападение 25 человек, имея карабин, травматический пистолет и кинжал. В ходе один из участников группы Пестрикова выстрелил в Дутова, причинив ему огнестрельное ранение плеча, отчего он потерял сознание. После чего подельники Пестрикова нанесли не менее 12 ударов в область головы и туловища Шишова», – сообщают в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что Руслан Оглы заключил досудебное соглашение, поэтому материалы в отношении него выделены в отдельное производство и первыми направлены в суд для изучения по существу. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Ранее стало известно о том, что Следственный комитет не стал предъявлять обвинений в превышении пределов необходимой самообороны Олегу Шишову, Александру и Алексею Дутовым. Они признаны пострадавшей стороной в деле о массовых беспорядках в Цыганском поселке. Претензия уголовного характера предъявляется только Олегу Шишову. Будучи законным владельцем охотничьего нарезного оружия, он, тем не менее, не имел права хранить боевые армейские патроны. Это является достаточно частым явлением для охотников, владеющих карабинами семейства Калашникова.

Напомним, происшествие в Цыганском поселке случилось 3 сентября 2016 года. Казак и бывший спецназовец Олег Шишов поссорился на празднике с цыганом Дмитрием Пестриковым, который является гражданским мужем дочери его друга – Александра Дутова. Причиной тому стала фраза Шишова, который послал цыгана на три буквы. Дмитрий собрал группу знакомых, друзей и родственников из клана Оглы, которые на машинах прибыли к дому казака на улице Депутатской для разборок, в ходе которых началась стрельба. По сообщению МВД, в ходе перестрелки ранения получили от шести до восьми человек, двое из прибывшей к казаку вооруженной толпы погибли (27-летний десантник Кирилл Штриплинг и 18-летний спортсмен Илья Ташимов). Предварительно установлено, что смертельные выстрелы по ним произвел из карабина Алексей Дутов. После этого другие раненые и испуганные нападавшие скрылись. Олег Шишов и Дутов-старший добровольно сдались полиции 5 сентября. Его и Дутова отпустили под подписку о невыезде. Родственник Александра, стрелявший по группе приехавших цыган, в последнее время находится в розыске.

Вскоре силовики начали задерживать сторонников Пестрикова. Всего в ИВС доставили пятерых. СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц», части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия», частям 1 и 2 статьи 212 УК РФ «Организация и участие в массовых беспорядках». Процессуальное решение изначально было принято в отношении второй стороны конфликта – тех, кто приехал к дому казака Олега Шишова на разборки. В действиях оборонявшихся следователи СКР долго искали признаки умышленного убийства, а затем – превышения пределов необходимой самообороны.

Добавим, что во время расследования дела один из участников кровавой бойни в Цыганском поселке – Илья Ходаков, который находился в числе нападавших на дом казака Олега Шишова, скончался в СИЗО.

Между тем в августе этого года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор главному обвиняемому в организации массовых беспорядков в Цыганском поселке Дмитрию Пестрикову. Его отдали под суд за мошеннические действия с недвижимостью. Ему назначили 1 год лишения свободы в колонии общего режима.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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