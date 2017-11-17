Из-за большого количества квартир-студий отдельные комнаты подешевели на 25% (ГРАФИК)

В Екатеринбурге встали продажи комнат в коммунальных квартирах. Цены на такое жилье упали за последние два года на 25%, но комнаты все равно не пользуются спросом. Причина – в появлении в новостройках большого количества мини-студий примерно по такой же стоимости. По прогнозам аналитиков, комнаты будут продаваться только когда найдут свою ценовую нишу.

Как сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости, за последний месяц средняя стоимость комнат в Екатеринбурге снизилась на 1,3%. А с пиковых показателей, которые были зимой 2015 года, цены упали уже на 25%.

«Стремительное падение цен на комнаты во многом связано с насыщением первичного рынка компактными и недорогими студиями. Комнаты на этом фоне утратили свое ценовое преимущество. Сейчас этот рынок продолжает искать ценовой уровень, который позволит более эффективно конкурировать за покупателей с минимальным бюджетом. Средний срок экспозиции составляет около 4 месяцев», – сообщают в УПН.

Как ранее писал РИА «Новый День», число квартир-студий в Екатеринбурге действительно увеличилось в 13 раз, начиная с 2010 года. Тогда лишь 1% от общего количества сдаваемых квартир в новостройках были студиями, но за 5 лет их количество увеличилось в 13 раз. Сегодня 13% от всего сдающегося жилья – студии, 39% – однокомнатные квартиры, 29% – двухкомнатные и 19%. Но тенденция постепенно должна изменится, считают эксперты. Скоро спрос на студии тоже упадет, поскольку молодые семьи или холостяки будут искать варианты для улучшения жилищных условий.

Если говорить о средней цене квадратного метра на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге, то за месяц она выросла на 0,2%. Сегодня метр стоит 66 855 рублей – это на 12% меньше, чем в феврале 2015 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.11.17

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