На ВИЗе трамвай столкнулся с фурой, нагруженной кирпичами (ФОТО)

Сегодня днем на ВИЗе столкнулись трамвай и большегруз, перевозивший кирпичи.

Авария произошла напротив стоящейся школы №1. По счастью, никто не пострадал.

Служба спасения «Сова» сообщает, что удар был сильный, большая часть кирпича из прицепа высыпалась, а у трамвая №6, попавшего в ДТП, серьезно повреждена правая часть кабины, разбито лобовое стекло.

Причины аварии выясняются. Из-за столкновения движение трамваев останавливали, как сообщили в ЕМУП ТТУ, но к этому времени рельсы освободили, трамваи ходят на ВИЗ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.11.17

Слух дня: The New York Times намерена выпустить материал о радикальном православии на Урале. / Открытие центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге отложили еще на два года: ищут миллионы на стройку. / После десяти дней поисков пропавшего подростка в Нижнем Тагиле в СК возбудили дело об убийстве. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»