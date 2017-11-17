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Пятница, 17 ноября 2017, 14:20 мск

Екатеринбург

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На ВИЗе трамвай столкнулся с фурой, нагруженной кирпичами (ФОТО)

На ВИЗе трамвай столкнулся с фурой, нагруженной кирпичами (ФОТО)
Фото службы спасения «Сова»

Сегодня днем на ВИЗе столкнулись трамвай и большегруз, перевозивший кирпичи.

Новый День: На ВИЗе трамвай столкнулся с фурой, нагруженной кирпичами (ФОТО)

Авария произошла напротив стоящейся школы №1. По счастью, никто не пострадал.

Новый День: На ВИЗе трамвай столкнулся с фурой, нагруженной кирпичами (ФОТО)

Служба спасения «Сова» сообщает, что удар был сильный, большая часть кирпича из прицепа высыпалась, а у трамвая №6, попавшего в ДТП, серьезно повреждена правая часть кабины, разбито лобовое стекло.

Новый День: На ВИЗе трамвай столкнулся с фурой, нагруженной кирпичами (ФОТО)

Причины аварии выясняются. Из-за столкновения движение трамваев останавливали, как сообщили в ЕМУП ТТУ, но к этому времени рельсы освободили, трамваи ходят на ВИЗ.

Екатеринбург, служба информации

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