Свердловская область переходит на цифровую передачу местных новостей

Свердловская область готовится к переходу на цифровое телевещание не только федеральных, но и местных телепрограмм. Выпуски каналов «Вести-Урал» и «Радио Урала» можно будет смотреть и слушать в хорошем качестве в любом городе региона. Это позволит значительно расширить аудиторию новостей.

Как рассказала «Новому Дню» директор ВГТРК «Урал» Ирина Щукина, для того, чтобы охватить цифровым сигналом всю Свердловскую область, была проделана колоссальная работа.

«Создана аппаратная мониторинга и управления качеством всех цифровых каналов. Она осуществляет прием сигнала через спутник, устраняет ошибки, запускает резервной схемы и самое главное – обеспечивает трансляцию программ местного производства. До конца года будут введены 66 цифровых станций. После этого 99% жителей региона смогут смотреть выпуски «Вести-Урал» на телеканалах Россия1 и Россия24, а программы Радио Урала в эфире Радио России. Привычный аналоговый сигнал будет распространяться еще какое-то время, предположительно до весны 2018 года», – рассказала Ирина Щукина.

Напомним, переход всех телеканалов, включая региональные, на вещание «в цифре» – это часть федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Возможность приема сигнала для просмотра цифровых телепрограмм, входящих в пакет РТРС-1, предоставляется без абонентской платы за просмотр и платы за подключение.

Для приема сигнала достаточно подключить к телевизору, поддерживающему прием сигнала в формате DVB-T2, обычную дециметровую антенну. Чтобы посмотреть в цифровом качестве местные новости, зрителям, как правило, не нужно перенастраивать свои телевизоры – замена сигналов федеральных каналов на региональные версии произведена на передающих станциях. Но специалисты все же рекомендуют запустить автоматический поиск каналов, чтобы избежать «зависания» картинки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.11.17

Губернаторам и мэрам придется стать козлами отпущения на время президентской кампании. / На ВИЗе трамвай столкнулся с фурой, нагруженной кирпичами (ФОТО). / Слух дня: The New York Times намерена выпустить материал о радикальном православии на Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»