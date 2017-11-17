В разгар отопительного сезона «Уралсевергаз» потребовал с ядерного ФГУП «Уралэлектрохимприбор» десятки миллионов рублей

В разгар отопительного сезона газовики подали сразу несколько исков к уральским компаниям, крупнейшим из которых – на 26 млн.рублей оказался иск к «Уралэлектрохимприбору».

Как передает корреспондент РИА «Новый день», исковое заявление и заявление от газовиков с просьбой рассмотреть иск в отсутствие представителей, поступило накануне, а в картотеке арбитражных дел появилось сегодня. Данных об отзыве на иск или дате первого заседания пока нет.

Отметим, что 26 млн.рублей взыскания задолженности за потребленный газ – это серьезная сумма даже для градообразующего предприятия в Лесном. К слову, ФГУП «Уралэлектрохимприбор» в Лесном нередко участвует и выигрывает конкурсы на отопление объектов социальной структуры.

И тем не менее, в суд могут вмешаться политические силы, которые заинтересованы в стратегически важном производстве в Лесном – на предприятии изготавливают и ядерные боеголовки для ракет. То есть возможно повторение ситуации с тяжбами «Альфа-банка» и «Уралвагонзавода», которые в свое время стали достоянием общественности.

РИА «Новый День» проследит за рассмотрением иска по существу.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 17.11.17

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