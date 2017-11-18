В Екатеринбурге ограбили банк и пункт микрозаймов

В Екатеринбурге 16 ноября вечером был совершен налет на павильон микрозаймов «Деньги сразу» на улице Челюскинцев, а также банк на перекрестке улиц Малышева и Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным данным УМВД РФ по Екатеринбургу, в пункт микрокредитов ворвался неизвестный и, угрожая ножом, похитил деньги. На место выезжала следственно-оперативная группа. Сыщики опросили персонал, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося. Также устанавливается, какой материальный ущерб был нанесен. Сколько налетчиков было в банке, сейчас уточняют сотрудники полиции. Им также предстоит выяснить, какой материальный ущерб понесли кредитные учреждения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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