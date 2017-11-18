СМИ сообщили о задержании насильника 12-летней школьницы. СКР хранит молчание

Сегодня утром екатеринбургские СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки на Уктусе. Заявляется, что силовики поймали мужчину, похожего на распространенный в прессе фоторобот, и теперь вышли на след второго подозреваемого. Однако в Следственном комитете эти сведения не подтверждают, но и не опровергают. «Пока комментариев по данному факту не будет», – сказал в разговоре с РИА «Новый День» пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Вместе с тем, как отмечают СМИ, жертва преступления уже опознала в мужчине одного из двух насильников. Правда, пока опознание проводилось по фото- видеоматериалам. Указывается, что экспертиза ДНК подтвердила причастность горожанина к жестокому надругательству над ребенком.

Напомним, днем 7 ноября в микрорайоне Шинный была похищена школьница. Ребенок возвращался с занятий, когда двое неизвестных накинули ей на голову мешок, схватили и увезли. Насильники после того, как совершили преступление, сложили девочку в баул и выбросили его на Полевском тракте.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.11.17

В Екатеринбурге ограбили банк и пункт микрозаймов. / Жалобы Путину, лжеминеры и пикет многодетной матери – итоги недели NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО). / Единоросс приютил «бомжующего» справедливоросса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»