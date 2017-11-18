В Екатеринбурге эвакуировали станции метро «Ботаническая» и «Чкаловская»

В Екатеринбурге из-за террористической угрозы закрыты станции метро «Ботаническая» и «Чкаловская». Об этом РИА «Новый День» сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области, уточнив, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и саперы.

Всех пассажиров попросили подняться наверх. Диктор объявил, что работа метро приостанавливается «по техническим причинам». Поезда идут только до станции «Геологическая». Что именно послужило причиной закрытия станций, пока не уточняется.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.11.17

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